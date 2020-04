Coronavirus – Rosa Pozzani (FI): “In piena emergenza, i volontari delle Gev lasciati a casa dall’amministrazione. “

Un déjà vu che ricorda quanto recentemente accaduto con il Corpo di Polizia Locale

In data 9 Marzo 2020 alle Gev era stata comunicata la sospensione delle loro attività sul territorio. Una scelta questa molto discutibile sia per il momento di emergenza sia perchè le Gev sono un Corpo di 200 volontari a Milano (5000 in tutta Italia) formati per presidiare principalmente le aree verdi cittadine con compiti di Polizia Amministrativa e che sarebbero stati di grande aiuto per il controllo delle aree verdi (anche con poteri sanzionatori) atto ad evitare assembramenti di cittadini, pericolosi per il diffondersi del contagio. Chiedo al vicesindaco Scavuzzo di riconsiderare la scelta fatta tornando ad impiegare le Gev con regolarità in aiuto alla cittadinanza. Un vero peccato che l’Amministrazione cittadina non si avvalga del prezioso apporto di questo Corpo di volontari che, ricordiamolo sono Guardie Particolari Giurate e quando in servizio Pubblici Ufficiali, coordinandoli con le altre Forze dell’Ordine per esigenze di controllo del territorio e sociali come per esempio legate alla consegna delle medicine e delle mascherine agli anziani, per aiutarli nel prelevare al bancomat, per la spesa o per la distribuzione massiccia dei presidi sanitari liberando uomini e mezzi della Polizia Locale utili su altri fronti. L’Amministrazione comunale utilizza i Centri Sociali (v. Lambretta) e non i volontari che essa stessa ha formato investendo risorse

pubbliche. Benvengano le Gev, piccolo numero ma grande risorsa!

Rosa Pozzani (F.I.) Vicepresidente Consiglio di Municipio 4