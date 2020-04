Coronavirus, Carzeri: da Forza Italia sostegno a ediliza e trasporti. Riaprire subito cantieri pubblici

Un pacchetto di misure per favorire la ripresa di settori strategici come quelli dell’edilizia e dei trasporti, colpiti dall’emergenza coronavirus. Questo lo scopo del documento prodotto dalla commissione regionale Territorio e Infrastrutture, presieduta da Claudia Carzeri (Fi): “Tra le tante proposte elaborate – afferma l’azzurra – chiediamo la riapertura di tutti i cantieri pubblici, compresi quelli di Rfi e per la manutenzione degli edifici scolasti, che in assenza di attività didattica possono essere portati avanti con maggiore impulso. È importante – prosegue – che il Governo promuova interventi di semplificazione in materia di infrastrutture e lavori pubblici, alleggerendo l’iter procedurale e burocratico per favorire la ripartenza di questi settori. In ambito di trasporti – continua – riteniamo sia utile disporre l’ampliamento degli ammortizzatori sociali a tutte le aziende di trasporto pubblico regionale e locale”. Capitolo a parte quello degli autotrasporti, che svolgono un servizio strategico per il funzionamento delle filiere produttive essenziali. Su questo punto, all’esecutivo si chiede di garantire il pagamento puntuale dei committenti e della PA (massimo 60 giorni), considerato che i costi incomprimibli delle ditte di trasporto vengono anticipati molto prima di effettuare l’incasso; alle compagnie assicurative si chiede una riduzione dei premi annui, dato che con la riduzione dei volumi di traffico si è ridotto il tasso di incidenti e, quindi, il rischio di risarcire danni a terzi; è inoltre opportuno prevedere una semplificazione degli adempimenti previsti per l’esercizio delle attività di autotrasporto anche a livello internazionale (revisione veicoli, rinnovo patenti, documenti per la circolazione dei mezzi di trasporto, ecc.). A firma Forza Italia anche la richiesta al Governo di stanziare risorse per fornire a tassisti e Ncc mascherine e guanti, per tutelare la sicurezza loro e dei clienti. “Oggi – dichiara Carzeri – abbiamo discusso proposte concrete in un clima di collaborazione; voglio ringraziare le opposizioni, oltre ai miei colleghi Mauro Piazza e Gabriele Barucco per il prezioso contributo. Una volta usciti dall’emergenza – conclude – dovremo ricostruire un Paese in crisi. Gli ambiti del trasporto, dell’edilizia e dell’impresa sono interconnessi e rappresentano l’ossatura della nostra economia. Favorire la loro ripresa deve essere una priorità assoluta”.

