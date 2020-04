Regione Lombardia riapre da oggi i mercati coperti

Regione Lombardia ha accolto la richiesta di riaprire i mercati coperti e in una nota fa sapere: “Regione Lombardia, ha predisposto un’ordinanza, a firma del presidente Attilio Fontana, grazie alla quale i ‘mercati coperti’ da oggi potranno essere aperti alle medesime condizioni che valgono per i supermercati”. (Agenzia Nova) Aveva infatti osservato in riferimento alla chiusura Sergio Pietro Monfrini, presidente di Assofood, l’associazione del dettaglio alimentare (Coordinamento filiera agroalimentare) di Confcommercio Milano. “Un provvedimento grave per l’impatto sui cittadini, per le ripercussioni economiche e anche per la tempistica. La misura presa nel fine settimana non ha reso possibile un’informazione preventiva utile per farvi fronte. Lo stesso Comune non ha potuto che inviare oggi una comunicazione ufficiale. E le imprese avevano già effettuato tutti gli approvvigionamenti necessari per far fronte alle esigenze dei consumatori”. Oggi riaprono con un servizio essenziale di prossimità, ma un servizio sociale.

