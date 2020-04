Coronavirus, Melegatti ha deciso di donare colombe pasquali a ospedali lombardi

Melegatti e il buon cuore, dopo le difficili traversie che ha dovuto operare per scongiurare il fallimento, ha deciso di donare migliaia di colombe pasquali alla Protezione civile della Lombardia, che le sta ritirando oggi a Verona, per poi distribuirle nei prossimi giorni ai presidi sanitari della Lombardia attraverso i propri volontari. “Un gesto, quello della Melegatti, tanto più gradito – ha commentato ad Askanews l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, che ha ringraziato l’azienda – in un momento di drammatica emergenza come quello che stiamo vivendo e che porterà tutti noi a festeggiare una Pasqua di Resurrezione senza i riti religiosi cattolici e in tanti casi senza la vicinanza dei nostri familiari. Il pensiero corre naturalmente a chi sta pagando il prezzo più alto di questa situazione, cioè alle migliaia di persone ricoverate in ospedale e ai medici e agli infermieri che stanno combattendo in prima linea questa battaglia: a loro abbiamo deciso di destinare la generosa donazione della Melegatti”.

