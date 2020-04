Le iniziative del Duomo, segno di fiducia e incoraggiamento alla città, dall’illuminazione fino a Pasqua ai tour virtuali (video)

Fino a Pasqua, il Duomo si rivestirà di luce con l’accensione della cosiddetta “illuminazione di gala”. Normalmente questa illuminazione viene azionata solo nei giorni festivi e prefestivi. Per decisione della Veneranda Fabbrica del Duomo, sarà accesa tutti i giorni, per rischiarare la notte di Milano e rappresentare un segno di fiducia e di incoraggiamento per la città in un momento difficile e carico di sofferenza.

Con un messaggio di luce che ci accompagnerà fino alla Pasqua del Signore, la domus dei milanesi conferma la propria partecipazione alle vicende della città che ha edificato uno dei più splendidi monumenti all’ingegno e alla creatività lombarda.

Tale illuminazione prevede l’accensione dell’impianto perimetrale e della parte alta del Duomo, comprendente le coperture e le guglie, con oltre 500 proiettori a LED, allocati sulle Terrazze del Duomo e distribuiti sui pali e i palazzi circostanti.

L’impianto è stato inaugurato il 20 dicembre 2018. Il progetto, curato dall’Ing. Pietro Palladino, approvato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Milano; questa tecnologia prevede un consumo energetico ridotto: l’impianto ha permesso la riduzione del 52% dei consumi annui di energia elettrica rispetto al sistema precedente, evitando 23.000 tonnellate di emissioni di CO2.

ESPLORARE IL DUOMO ANCHE DA CASA: LE PROPOSTE SOCIAL E DIGITAL PER VIVERE LA CATTEDRALE

In attesa di accompagnare i visitatori al Complesso Monumentale, si può entrare virtualmente in Duomo e percorrere le lunghe navate sino all’Altar Maggiore, scendere in area archeologica per salire in cima alle Terrazze, a settanta metri da terra, addentrarsi fra le sale del Museo e dell’Archivio, alla scoperta dell’immenso patrimonio artistico, storico e documentario della Veneranda Fabbrica.

Proposte social e digital del Duomo, per condividere e vivere la cultura restando a casa sul sito ufficiale www.duomomilano.it

Mini tour alla scoperta dei segreti del Duomo

Ogni lunedì alle 15.00, sul portale duomomilano.it, sui canali social Facebook, Youtube e IGTV di Instagram, saranno pubblicati dei brevi tour tematici, ispirati ad argomenti curiosi e spesso poco conosciuti del Duomo .

Tra questi:

La meridiana

I campanili e le campane

Le evoluzioni dell’arte vetraria

I danni di guerra di cui ancora le Terrazze portano memoria

Il Tintoretto in Museo

Il Paliotto di san Carlo

La Galleria di Camposanto del Museo del Duomo

Le Sacrestie

La Madonnina

#IlDuomosiracconta

Ogni settimana, sul portale duomomilano.it, sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter, appuntamento con la rubrica #IlDuomosiracconta che appassiona con riflessioni ed approfondimenti tratti dalla storia del Duomo attraverso documenti, foto e testimonianze storiche e attuali conservate tra le carte dell’Archivio della Veneranda Fabbrica. Immagini e racconti per condividere ogni dettaglio, episodio e curiosità vissuta all’ombra delle guglie in sei secoli di storia.

Immagini a 360°

Grazie alla realtà virtuale delle immagini a 360° di Pietro Madaschi pubblicate su duomomilano.it, potrete Immergervi nella visita di Duomo, Terrazze, Area Archeologica, Museo del Duomo, Chiesa di San Gottardo in Corte e Archivio della Veneranda Fabbrica, esplorando tutti dettagli e le particolarità del simbolo di Milano nel mondo. Il virtual tour sulla pagina YouTube del Duomo di Milano!

#PlayDuomo

Data la chiusura delle scuole, la Veneranda Fabbrica propone un percorso didattico destinato ai bambini di età compresa fra i 5 e 11 anni con schede operative scaricabili dal portale duomomilano.it che affiancano ad una parte narrativa, proposte di attività pratiche da fare a casa in famiglia, con materiali facilmente reperibili.

La pubblicazione di ciascuna scheda nella sezione “Attività per bambini e famiglie” cade nella giornata di martedì, rilanciata anche attraverso i canali social ufficiali.

Molti i temi trattati, tra cui vetrate, i doccioni, i peducci, il pavimento del Duomo, il trasporto dei marmi e tante altre storie!

Tra le sale del Museo del Duomo

Studiosi e amici della Veneranda Fabbrica ci porteranno alla scoperta delle opere del Museo del Duomo attraverso una serie di video che saranno pubblicati nelle settimane sui canali social del Duomo di Milano.

Protagonista del primo video sarà l’Arciprete del Duomo e Direttore dell’Area Cultura e Conservazione della Veneranda Fabbrica, Mons. Gianantonio Borgonovo.