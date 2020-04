Gallera: Dati ancora una volta positivi. 135.000 tamponi effettuati, test sierologici in sperimentazione con l’Università di Pavia

“Ancora oggi, per un altro giorno, i dati sono positivi”: lo ha detto ieri l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera riferendo dell’andamento dei contagi nella consueta diretta Facebook. “si è arrestata la crescita e siamo in un fase di stabilizzazione che tende a ridurre la pressione, anche i nostri ospedali stanno un poco respirando. Ci sono 10.391 contagiati, più 387 rispetto a ieri ma meno del dato del giorno precedente che era di 482 casi. A Milano città i positivi sono 4.184, 166 contagiati in più ma la crescita comunicata ieri era di 203. I dimessi dagli ospedali crescono, fortunatamente, e arrivano 13.020, ieri 791. Infine il numero complessivo dei tamponi fatti in Lombardia è di 135.051, ieri ne sono stati fatti 6.765 ”.

Per l’analisi dei tamponi, ha riferito l’assessore “i laboratori sono oggi 25, entro domani se ne aggiungono altri sei, quindi siamo arrivati a 31 laboratori” con “circa 10 mila tamponi al giorno che si possono processare. In ogni caso c’è un problema di reagenti rispetto alle necessità”, ha però aggiunto l’assessore confermando che la Regione sta perseguendo anche la strada dei test sierologici, per ora in fase di sperimentazione con l’Università di Pavia, per valutarne l’efficacia.

Sull’utilizzo dei test sierologici “ci muoviamo con grande serietà affidandoci alla scienza che ci dica dopo che ha fatto la sperimentazione ciò che è necessario fare per il bene della nostra comunità.

Dopo la prima settimana” di operatività le Usca (Unità speciali continuità assistenziale) hanno fatto “ad oggi 1.233 visite” ha commentato Gallera “Continuiamo il lavoro sul territorio”.