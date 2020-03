A Pasqua concerto di Bocelli nel Duomo di Milano

Il concerto verrà trasmessa in streaming in tutto il mondo

Nel giorno di Pasqua il noto artista italiano Andrea Bocelli terrà un concerto, senza pubblico, nel Duomo di Milano. Un’iniziativa di diffusione e attenzione mondiale per l’eccezionalità dell’evento . «Ieri mattina ho chiamato Andrea Bocelli e l’ho invitato a venire a Milano, in Duomo il giorno di Pasqua, d’accordo con la chiesa milanese. Farà un concerto da solo, senza pubblico davanti, con musiche sacre che saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo». (facebook Beppe Sala)