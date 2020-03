Gallera: 3.804 casi nel milanese, conseguenza del folle weekend dell’8 marzo

A Milano e provincia ci sono 3.804 positivi, + 526 , crescita però inferiore a quella di ieri che era di +638 .

A Milano città i contagiati sono 1.550. Lo ha riferito l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in video conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus in Lombardia. I dati attuali, ha commentato l’assessore fotografano “quello che è successo una decina di giorni fa”, considerando i tempi di incubazione del virus di 10-15 giorni. Quindi “torniamo a quel weekend dell’8 marzo in cui tutti erano per strada, non c’era consapevolezza, in giro per le strade c’erano centinaia di persone”, ha detto, “poi c’è stato il decreto del Governo”. “I dati che vediamo e anche l’incremento di Milano confidiamo che sia figlio di quel folle weekend” e che “da domenica e lunedì si possa notare un rallentamento”.

“In Lombardia i deceduti sono 2.549, 381 in più rispetto a ieri, i positivi sono crescita costante e arrivano a 22.264 persone (+ 2.380), i ricoverati 7.735 (+ 348), 1.050 le persone in terapia intensiva (+ 44) e 4.235 i dimessi dalle strutture sanitarie”.

“Un bambino di 40 giorni di Lecco oggi è stato dimesso perché guarito dal coronavirus. Questa è una bella notizia perchè i bambini fortunatamente continuano a nascere e i nostri reparti di neonatologia rimangono assolutamente operativi. I bambini hanno la forza di superare il coronavirus anche quando sono molto piccoli”.

“Questa è la battaglia dei Lombardi. – ha concluso l’assessore – Ognuno la deve combattere sapendo che è il protagonista e che la vinciamo se ognuno di noi la vive e la combatte con grande determinazione.”