Lanciata petizione per la sospensione dell’affitto per gli studenti fuorisede

La drammatica emergenza Coronavirus sta massacrando parecchie vite e anche l’intera economia. Molti lavoratori autonomi si sono ritrovati costretti a chiudere la propria attività da un giorno all’altro, arrivando a percepire zero euro e riuscendo a malapena a comprarsi la spesa. Il decreto Cura Italia ha varato alcune misure a sostegno delle partite IVA, ma non sono sufficienti.

È stata totalmente ignorata la problematica delle famiglie con figli che studiavano fuori dalla propria residenza, che peraltro sono dovuti rientrare nelle proprie case a causa dell’emergenza sanitaria e della chiusura di tutti gli atenei, non potendo quindi nemmeno usufruire dell’immobile ad essi locato.

A tale proposito è stata avviata una petizione online per dare visibilità a queste famiglie e per chiedere al Governo di prendere in considerazione questo problema, diffuso in maniera capillare nel Paese. La petizione ha già raggiunto oltre 2500 firme in meno di 24 ore.

Chiunque fosse interessato può apportare il proprio contributo con la propria firma, al seguente link:

https://www.petizioni.com/sospensione_canone_di_locazione_per_studenti_fuori_sede

Andrea Curcio