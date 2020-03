Il Museo presenta il palinsesto di storieaportechiuse e il documentario Maneggiare con cura

IL MUSEO PRESENTA IL PALINSESTO SETTIMANALE DI #storieaportechiuse E LA MESSA ONLINE DEL DOCUMENTARIO MANEGGIARE CON CURA

Il format digitale, nato per continuare il dialogo con il pubblico, arricchisce la programmazione di nuovi contenuti e videopillole con esperti e curatori. Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

Il Museo presenta il palinsesto tematico che terrà compagnia agli appassionati di scienza durante questa settimana, proponendo nuove rubriche, una per giorno, in cui curatori ed esperti si alterneranno per approfondire l’attività educativa e il ruolo dei laboratori (rubrica del martedì EDUCATION & I.LAB ), trattare temi di attualità scientifica (rubrica del mercoledì ATTUALITÀ), svelare la storia del Museo attraverso aneddoti inediti (rubrica del giovedì STORIA DEL MUSEO), curiosare tra archivi e biblioteche (rubrica del venerdì ARCHIVI & BIBLIOTECHE), parlare di spazio a 360° (rubrica del sabato SPAZIO & ASTRONOMIA) e lasciarsi affascinare dal genio di Leonardo e dalle Nuove Gallerie (rubrica della domenica LEONARDO).

Appuntamento speciale sarà quello in programma lunedì 23 marzo: sui canali del Museo sarà disponibile gratuitamente il documentario Maneggiare con cura. Storia di un oggetto (78′), una produzione indipendente realizzata in collaborazione con il Museo. Girato nell’arco di otto mesi, in luoghi e situazioni che rimangono per lo più nascosti alla vista del pubblico, il film racconta il restauro e la ricostruzione di un reperto speciale: un acceleratore di particelle Cockcroft-Walton del 1950, esposto al centro dell’esposizione permanente Extreme.

Il film mostra un rito collettivo: restauratori, curatori, antichi utilizzatori della macchina lavorano per trasformare una “cosa”, tratta dalla quotidianità di un laboratorio, in un “oggetto” da museo. Come avviene per ogni testimonianza materiale, antica o moderna, gli esperti devono capire come avvicinarsi all’aspetto originale senza tradire i segni del tempo, interpretarne la funzione, comprenderne la storia.