Solidarietà: si moltiplicano le donazioni a favore degli Ospedali, ma attenti alle truffe

Il cuore degli italiani è grande e nel momento del bisogno risponde all’appello, ma importante è utilizzare i canali giusti per non finire vittime di truffe. Assif, l’Associazione italiana fundraiser, e Italia non profit, la più grande community digitale del terzo settore, hanno creato un’unica pagina internet (italianoprofit.it/donazioni-coronavirus) dove si trovano le iniziative solidali “sicure” attivate a sostegno della lotta al coronavirus. Si tratta di raccolte con donazioni dirette alle strutture sanitarie o alle fondazioni e iniziative di crowdfunding già certificate.

La Lombardia è la regione più rappresentata sul portale della solidarietà. Tra le donazioni dirette agli ospedali è possibile sostenere il Policlinico di Milano, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, gli Spedali Civili di Brescia, l’Ospedale Sacco di Milano, il Gruppo Humanitas di Milano, gli ospedali della provincia di Varese, l’Ospedale San Raffaele di Milano, gli ospedali di Lodi e del Lodigiano, l’Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano e il Poliambulanza di Brescia.

Tra le campagne di raccolta fondi verificate, invece, ci sono quella a favore dell’Ospedale di Busto Arsizio in memoria del dottor Stella, degli ospedali della provincia di Pavia, di Cesvi per l’ospedale Papa Giovanni XXIII, #fermiamoloinsieme Policlinico Milano, Emergenza Covidl9 Policlinico San Marco (Gruppo San Donato),Fight Coronavirus! del Polo Universitario Luigi Sacco, Aiutiamo Ospedale Niguarda Covid 19, Realize Network con il Policlinico di Milano, Ospedale San Matteocoronavirus e “Coronavirus, rafforziamo la terapia intensiva” avviata da Fedez e Chiara Ferragn