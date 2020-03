Lombardia – Gallera: 13.272 positivi, 1.218 vittime del coronavirus

L’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha fatto ieri il punto sull’emergenza coronavirus nella regione “I positivi sono 13.272, più 1.587, i ricoverati sono 4.898, più 602 rispetto a ieri, c’è una crescita costante ma non esponenziale. In terapia intensiva aumentano solo di 25, 757 in totale, un dato molto più ridotto rispetto alla media di 45 ma non cantiamo vittoria, anche perchè i decessi sono 1.218, con una crescita di 252”.

Numerosi sono stati i trasferimenti di pazienti gravi o affetti da altre patologie in strutture private e pubbliche anche in altre regioni. L’ospedale di Sondalo, in Valtellina, ad esempio, sta dando un forte contributo con numerosi padiglioni vuoti da anni ora in fase di riallestimento urgente. Si stanno approntando posti letto di terapia intensiva un po’ ovunque sia nel pubblico che nel privato.

Per quanto riguarda le mascherine Gallera ha detto che le 500 mila consegnate dalla protezione civile non servono per il personale sanitario ma saranno girate ad altri operatori che ne hanno bisogno. Negli ospedali ne servono 300 mila al giorno ha sottolineato l’assessore. Ieri ne sono state recuperate 700 mila da Regione Lombardia.“