Comazzi: da M5s Lombardia speculazione vergognosa contro assessori Gallera e Caparini.

“Spiace dover polemizzare in un momento così delicato e difficile per la nostra regione, ma l’atteggiamento del gruppo regionale del Movimento 5Stelle ha dell’incredibile.”

Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia, stigmatizza allibito il comunicato stampa del gruppo M5S di Regione Lombardia dove si ipotizza la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti degli assessori Gallera e Caparini.

“Anziché fare fronte comune, i grillini pensano addirittura a una mozione di sfiducia verso gli assessori Gallera e Caparini, impegnati ventiquattr’ore su ventiquattro nel gestire l’emergenza. Una speculazione vergognosa, per la quale dovrebbero chiedere immediatamente scusa” afferma “Anziché ipotizzare cose assurde, i consiglieri del M5S si facciano sentire con i loro rappresentanti al Governo, fino ad oggi poco presenti. La Lombardia – conclude – è il territorio maggiormente colpito dal contagio: dall’esecutivo ci aspettiamo fatti concreti e meno parole”.

Queste le affermazioni di Marco Fumagalli, capogruppo M5S di Regione Lombardia “Apprendo che il Governatore Fontana ha chiesto scusa per quanto riguarda le dichiarazioni degli assessori Caparini e Gallera sulle mascherine fornite dalla protezione civile che, a detta degli assessori, sarebbero state non idonee all’uso con delle dichiarazioni e messe in scena non degne di chi rappresenta le istituzioni. Le affermazioni fatte non erano scevre di denuncia per boicottaggio oltre che abuso della credulità popolare e procurato allarme. Mi auguro che i due assessori ammettano gli errori comunicativi in modo da evitare strascichi giudiziari anche a tutela della produzione nazionale, del Made in Italy e dell’imprenditoria brianzola. Valuteremo se sia il caso di presentare mozione di sfiducia verso gli assessori Gallera e Caparini visto quanto riferito da Fontana. In questo difficile momento si devono evitare le polemiche e misurare le parole”.