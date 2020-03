Milano: il Prefetto requisisce 20mila mascherine da destinare alla sanità

Su disposizione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Prefetto di Milano, Renato Saccone, ha emesso “due provvedimenti di requisizione di dispositivi di protezione individuale, allo scopo di destinarli rispettivamente agli operatori sanitari della Lombardia e al Servizio di protezione civile della regione Lombardia. In particolare, sono stati requisiti 420 mascherine chirurgiche, provenienti dagli Stati Uniti d’America e destinate ad una società avente sede legale nella provincia di Milano e 19.980 mascherine sottoposte a fermo dall’Agenzia delle Dogane Milano 3 per violazione dell’art. 1, comma 1, dell’ocdpc 639 del 25 febbraio 2020, in quanto destinate all’esportazione verso il Brasile senza la preventiva autorizzazione del Dipartimento di protezione civile.

Il materiale requisito verrà, già nella stessa serata di oggi, consegnato alla regione Lombardia per le finalità indicate dal Capo Dipartimento di protezione civile”.

