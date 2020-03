Cineteca online offresi.. Accesso gratuito allo streaming con classici del muto e film ritrovati

In tempi di quarantena anche la Cineteca Milano dà il suo contributo offrendo al proprio pubblico l’opportunità di accedere al proprio archivio attraverso la Videoteca di Morando che offre una vasta selezione di film consultabili comodamente da casa grazie al servizio di streaming online, dando la possibilità così di accedere a materiale dal grandissimo valore storico. Nelle ultime settimane si è registrato un incremento delle iscrizioni al servizio che oggi conta circa 30.000 utenti, provenienti non solo da Milano e dalla Lombardia, ma anche da altre regioni del territorio italiano, in Europa e in diverse zone degli Stati Uniti e dell’America Latina.

Nel catalogo online della Cineteca Milano sono attualmente presenti più di 500 titoli e ogni settimana vengono caricati oltre 20 film, documentari, spezzoni e materiali di archivio. Si possono visionare filmati esclusivi, restauri e digitalizzazioni svolte dal MIC Lab di Cineteca Milano. Tra i titoli disponibili l’ultimo restauro della Cineteca, La morte che assolve di Alberto Lolli, film muto del 1918, unico lungometraggio sopravvissuto della diva del muto milanese Elettra Raggio.

Non mancano materiali legati alla storia di Milano come Cinque anni in un giorno, documentario sugli effetti del boom economico o i Cinegiornali sui movimenti studenteschi, e anche piccole perle della storia del cinema come Il bacio di Comerio (1914) che ci mostra, per la prima volta al cinema, il primo reporter cinematografico della storia, il milanese Luca Comerio. Tra le altre proposte grandi capolavori del cinema muto come Uomini della domenica di Robert Siodmak (La scala a chiocciola,I gangsters), Femmine folli di Erich Von Stroheim (1921), Crepuscolo di Gloria di Josef Von Sternberg (1928) e il celebre Faust di Friedrich Wilhelm Murnau (1926).

Per accedere al catalogo dei film è sufficiente registrarsi e loggarsi tramite il sito. (Fonte Artribune)