Coronavirus in Lombardia: il punto dell’Assessore Gallera

Ieri, durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia, l’Assessore Giulio Gallera ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus “A oggi i decessi in Lombardia sono 135, il numero dei pazienti positivi è salito a 2612, con un incremento di 361 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati sono 1622 a cui devono essere aggiunti 309 persone in terapia intensiva, 65 più di ieri. fortunatamente crescono anche le persone è che vengono dimesse clinicamente guarite e vanno a domicilio in attesa della negativizzazione del tampone, in tutto 469.”

