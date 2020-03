La grande mobilitazione delle istituzioni per assistenza domiciliare over 65

La Regione in collaborazione con la protezione civile e le associazioni di volontariato sta allestendo una rete concreta di protezione sociale per gli oltre 9mila lombardi in stato di isolamento. La Regione ha invitato gli over 65 che sono più esposti al rischio di contagio ad uscire il meno possibile da casa e l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha già incontrato Ats e rappresentanti dei sindaci della Lombardia per attivare anche in collaborazione con la protezione civile e le associazioni di volontariato «una rete concreta di protezione sociale per gli oltre 9mila lombardi in stato di isolamento», perchè sono contatti diretti di persone positive al Coronavirus, «sia per le persone anziane a cui abbiamo chiesto di ridurre gli spostamenti e le relazioni sociali». E una riunione in assessorato ai Servizi sociali del Comune è servita ad organizzare un pacchetto di misure.

Entro fine settimana sarà attivo un percorso del centralino 02.02.02 dedicato all’ascolto e all’orientamento riguardo ai servizi, comunali e non solo, attivi in città. Consiglieranno la consegna della spesa gratis a domicilio per tutto il mese promossa da Coop Lombardia agli over 65 e dei farmaci a tutti da parte del gruppo Lloyds.

In campo anche la protezione civile che lavora con la Regione, i Comuni e le aziende sanitarie locali su misure per evitare che gli over 65, più esposti ai rischi di contagio, lascino il proprio domicilio e per assistere i «contatti diretti» di persone contagiate che sono costretti a rimanere a casa in quarantena per quattordici giorni.