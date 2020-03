Lombardia: contro il virus la forza e la dignità della sua gente

Dico la verità: non sono mai andato pazzo per i lombardi…. In fondo, molto in fondo, un po’ terrone lo sono sempre stato, anche per rispetto alla mia nascita e alla mia genealogia, sotto il Po, non troppo ma sotto. La Lombardia offre tutto, va bene, le manca solo il mare anche se la Riviera ligure è casa di molti lombardi, però che palle questi lombardi, tutti casa e lavoro, freddi, mai un sorriso. I brianzoli poi…. mamma mia che pesanti…. lavorare, lavorare, lavorare e basta, sempre a parlare di lavoro e tasse…. e fatevela una risata! Sembra che il lavoro lo abbiate inventato voi, polentoni! Ho sempre preferito altre Regioni, tutte più a Sud, ho sempre preferito altri stili di vita.

Però….

Il Coronavirus mi ha lasciato una profonda traccia, perché una riflessione va fatta

Non ho sentito un solo (UN SOLO) lombardo lamentarsi.

Non ho sentito alcuno chiedere se per caso i lombardi avessero bisogno di aiuto.

Anzi, ho visto subito qualcuno prendere le distanze, ghettizzare.

Ho visto persone che, con mascherine e senza, sono andate ugualmente al lavoro, anche nelle Scuole chiuse, le ho viste di persona, negli Ospedali, ovunque, senza accampare scuse.

Ho visto persone prepararsi al peggioramento dell’emergenza (ipotizzabile viste le sfilate televisive dei politici) con dignità, in coda, con pazienza, senza pretendere, organizzandosi (altro che persone imbecilli prese dal panico).

Ho visto dignità, fermezza, compattezza, fiducia, …. HO VISTO I LOMBARDI e mai, come in questi giorni, ho voluto bene ai lombardi, alla Regione che ha accolto la mia famiglia tanti anni fa e che ora, più che mai, MI APPARTIENE

Post da Facebook di Glauco Ricci