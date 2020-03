De Corato: 360 mila euro dalla Lombardia per progetti promozione legalità scuole

Su proposta di Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, la Giunta lombarda ha stanziato 360.000 euro per interventi di educazione alla legalità con le scuole.

La Regione ha reso disponibili 120.000 euro all’anno per il periodo 2020 – 2022 con il progetto ‘gli strumenti della Legalità dei Centri per la Promozione della Legalità per il sistema scolastico e sociale della Lombardia’ che mira ad ampliare le attività dei 13 CPL (uno per ogni Provincia e 2 per la Città Metropolitana), includendo soprattutto le scuole periferiche. L’iniziativa sarà realizzata in convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.

Per De Corato “parlare di legalità e realizzare progetti stimolando alla riflessione i ragazzi è fondamentale. Farlo sin dai banchi di scuola può essere decisivo. Anche in questa occasione, così come in tanti altri casi, come Regione abbiamo ha messo a disposizione somme significative. E la sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale e i CPL sarà sicuramente decisiva per il buon andamento del progetto”.