Milano Municipio 4, Mercatini dell’usato di viale Puglie – Rosa Pozzani :”Mercatini chiusi.

Purtroppo il Covid 19 riesce dove Sala non è riuscito. I Vigili col megafono oggi mandano indietro i visitatori. La chiusura decisa oggi evidenzia i rischi che la lentezza e la tardiva decisionalità della Giunta Sala hanno fatto correre ai milanesi Domenica scorsa quando, a decisioni dei Presidenti del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia prese e comunicate, i mercatini sono comunque rimasti aperti. È fuori da ogni logica, e non politica certamente, tenere aperta una situazione di possibile contagio così ad elevato rischio data la situazione igienica da anni denunciata da tutte le parti!

È davvero intollerabile la superficialità con la quale sindaco e giunta di Milano hanno sottovalutato questa realtà a rischio elevatissimo per la precaria situazione igienico-sanitaria e per l’elevata affluenza di frequentatori per la quale il sindaco poteva e doveva prontamente emettere Ordinanza di chiusura a carattere contingibile e urgente. In casi emergenziali come questo è doveroso dare tale disposizione da parte di un sindaco per tutelare la salute pubblica. Ancora una volta il sindaco Sala giunge in ritardo avendo permesso Domenica scorsa lo svolgersi dei Mercatini con assembramento di centinaia di persone nei mercati e alle corrispondenti fermate dei mezzi pubblici. Speriamo che questa emergenza sanitaria passi velocemente senza altre vittime e che nel frattempo il Sindaco Sala possa riflettere sulla eventuale riapertura di questi Mercatini Domenicali. Meglio tardi che mai!”

ROSA POZZANI

Vicepresidente Consiglio di Municipio 4 e Presidente Commissione Speciale “Area Alessandrini e Cat”.