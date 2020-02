Santa Messa celebrata da Delpini in diretta tv domenica alle 11

Domenica l marzo, tutti i fedeli della Diocesi di Milano potranno assistere alla santa messa in diretta su Tgr Lombardia Rai 3, a partire dalle ore 11. La quaresima ambrosiana verrà inaugurata dall’arcivescovo Mario Delpini, con la celebrazione che avverrà senza pubblico, in accordo con l’ordinanza regionale. Tutti i fedeli potranno unirsi in comunione spirituale, a casa con le proprie famiglie, assistendo alla messa filmata dalla Cripta dei Canonici del Duomo di Milano. L’iniziativa, che non ha precedenti, è nata per ottemperare alle misure emanate dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza:

Sarà possibile condividere con l’Arcivescovo una preghiera per la pace con particolare riferimento alle situazioni di sofferenza e di guerra più dimenticate nel mondo alle ore 6.28 dalla cappella arcivescovile. Il collegamento, precisa Libero, avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano al link e sugli account ufficiali dei canali sodal diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28. Il medesimo video verrà anche trasmesso in differita da ChiesaTV al termine della diretta della S. Messa feriale dal Duomo di Milano delle ore 8.00, così come da Circuito Marconi (ore 6.28; 12.00 e 19.10) e Radio Mater.