Riccardo Bettiga nuovo garante regionale per infanzia Lombardia.

SOS Villaggi dei Bambini esprime sinceri auguri di buon lavoro al neo eletto Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Riccardo Bettiga.

Psicologo e psicoterapeuta, docente di Etica e Deontologia della Professione di Psicologo al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Pavia, negli anni Bettiga ha svolto ruoli di consulenza in delicati ambiti che vanno dalla psicologia del lavoro allo sviluppo di progetti d’intervento in ambito scolastico ed educativo. In virtù della sua importante esperienza, i vertici dell’organizzazione si dicono sicuri che Bettiga potrà dare il miglior contributo rispetto all’attuazione dei diritti dell’Infanzia e Adolescenza in Lombardia, dove sono molte le sfide e le questioni aperte sulle quali lavorare. Sono trascorsi 31 anni dalla Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e 29 anni dalla ratifica della Convenzione da parte dell’Italia per questo è importante continuare a lavorare alla piena attuazione dei diritti, delle politiche e delle pratiche messe in campo. SOS Villaggi dei Bambini mette a disposizione la propria esperienza, che auspica possa essere utile per collaborare con le Istituzioni, portando in particolare il punto di vista delle famiglie e dei bambini e ragazzi che quotidianamente l’organizzazione accoglie e sostiene.