Coronavirus, Comazzi: da Governo e UE fondo solidarietà a sostegno dei cittadini

“Con la mozione unitaria approvata oggi dal Consiglio regionale i gruppi consiliari hanno avanzato proposte di contenuto per gestire al meglio l’emergenza coronavirus in Lombardia. Su nostra proposta, la giunta regionale chiederà al Governo italiano e all’Unione Europea di creare due specifici fondi di solidarietà a sostengo di tutti gli abitanti della Lombardia che in questi giorni stanno affrontando l’emergenza coronavirus. Le famiglie, i lavoratori e le imprese stanno dimostrando grande forza d’animo: la politica deve fare la sua parte per ammortizzare le ricadute sul piano economico e sociale” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia. “A livello nazionale – prosegue l’azzurro – Forza Italia ha messo in campo svariate proposte per arginare le conseguenze economiche del coronavirus; con la creazione di un fondo di solidarietà sarà possibile stanziare le risorse a seconda delle priorità, dopo un’analisi accurata dei settori più colpiti. In questi giorni – conclude – gli abitanti della Lombardia stanno dando prova di grande dignità: con l’aiuto di tutti usciremo a testa alta da questa situazione critica”.