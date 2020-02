Coronavirus, Forza Italia Lombardia: da Governo e UE fondo solidarietà a sostegno di cittadini ed enti locali

Una richiesta formale al Governo, per istituire un ‘Fondo nazionale di solidarietà’ a favore delle attività economiche, delle famiglie e degli enti locali che in questi giorni hanno dovuto fare i conti con i disagi dovuti alla diffusione del ‘coronavirus’. E’ questo l’obiettivo della mozione che il gruppo di Forza Italia presenterà domani in Consiglio regionale. Tra le richieste contenute nel documento anche quella di avviare una interlocuzione con l’Unione Europea al fine di ottenere un ‘fondo europeo di solidarietà’, come già avvenuto in passato per circostanze simili. “Il nostro territorio – afferma Gianluca Comazzi, capogruppo azzurro al Pirellone – sta affrontando questa emergenza con grande dignità, dando prova di coraggio e determinazione. Il presidente Fontana e la sua giunta stanno svolgendo un lavoro straordinario, in sinergia con i rappresentanti dell’esecutivo. Al Governo italiano e all’Europa chiediamo un sostegno, per evitare che famiglie e lavoratori siano penalizzati dall’impatto che la diffusione del virus sta avendo sul piano economico e produttivo”. A detta del consigliere Gabriele Barucco “il mondo delle imprese, delle aziende e del commercio costituisce la spina dorsale della nostra economia. In questi anni – afferma – siamo sempre stati in prima linea nel sostenere queste realtà con incentivi e agevolazioni. Oggi più che mai – conclude – il Governo e l’Unione Europea hanno il dovere di aiutare le tante famiglie, lavoratori, artigiani, piccoli commercianti, imprenditori che col loro impegno quotidiano hanno contribuito allo sviluppo di tutto il Paese e che in questi giorni stanno subendo un contraccolpo pesantissimo, in particolare per quanto riguarda il settore turistico e manifatturiero”.