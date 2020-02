Regione Lombardia – Coronavirus, Malanchini (Lega): Governo dei porti aperti si assuma le sue responsabilità

“Ci avevano accusato di sciacallaggio, di cavalcare razzismo e paura. Da settimane chiediamo di estendere i controlli sanitari anche a stazioni, aeroporti e valichi di terra. Ora che il Coronavirus è arrivato anche in Italia, auspico che il Governo dei porti aperti si prenda le sue responsabilità. Regione Lombardia, non appena avuta la conferma del risultato positivo al test del coronavirus su un 38enne di Codogno, si è mossa immediatamente, mettendo in campo una task force che sta operando in stretto contatto con il Ministero della Salute e con la Protezione Civile. La maggior parte dei contatti delle persone risultate positive al Coronavirus è stata individuata e sottoposta agli accertamenti e alle misure necessarie. Invitiamo tutti i lombardi a mantenere la calma: il sistema sanitario e la protezione civile stanno lavorando con efficienza e tempestività. Ora auspichiamo che vengano immediatamente potenziati i controlli su tutti coloro che tornano in Italia dalla Cina o che comunque provengono dalle aree del focolaio”. Lo dichiara il Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia Giovanni Malanchini.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845