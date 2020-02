MUNICIPIO 5, Presidente Bramati: chiediamo nuovo studio fattibilità per deposito ATM

Una mozione “per ribadire la contrarietà del Municipio 5 al posizionamento del deposito ATM nell’area adiacente a Viale Toscana, inserita nel P.R.U. Pompeo Leoni, destinata a parco nella previsione del Piano”. Il testo, fa sapere il presidente di Municipio Alessandro Bramati, è stato portato ieri in consiglio di Municipio. “Si sta privando i cittadini ed i residenti della zona di una parte fondamentale del progetto originario, andando a negare la realizzazione di un bene pubblico che era parte integrante dello sviluppo originario del programma di recupero dell’area – aggiunge -. Infatti, la costruzione di un servizio come un deposito ATM, pur se realizzato seguendo i dettami dell’architettura “verde”, non può minimamente essere paragonato alla realizzazione di un parco urbano sia per qualità che per fruibilità. Le previsioni possono cambiare ma non senza il coinvolgimento del Municipio e dei cittadini che dalle aspettative della Convenzione hanno tutto il diritto di proporre eventuali nuove funzioni su quell’area. Per questo – prosegue Bramati – chiediamo di far redigere uno studio di fattibilità per il posizionamento del deposito ATM nell’area sita in Via Ripamonti 88 (dietro quella in cui è prevista la realizzazione dello Smart City Lab), anch’essa con la necessità di una bonifica e di valutare, e determinare con gli atti opportuni, la possibilità di localizzazione del nuovo deposito ATM nell’area dell’Ex-Scalo Romana, area limitrofa a quella del P.R.U. Pompeo Leoni, e oggetto di trasformazione ancora da definire. Se devono dire di no alle nostre proposte ce lo scrivano e lo motivino. Noi vogliamo riaprire un tavolo di confronto per trovare soluzioni ad una scelta che riteniamo sbagliata, cercando ipotesi alternative per il deposito, dando risposte alle legittime aspettative di cittadini e residenti con funzioni utili al territorio”. (mianews)



