Smog. Da oggi 21 febbraio attive le misure di primo livello

A seguito dei rilievi effettuati dall’Agenzia regionale per l’ambiente (ARPA), è stato certificato oggi il superamento della prima soglia prevista dei valori di PM10.

Pertanto, a partire da oggi venerdì 21 febbraio, saranno attive a Milano le misure temporanee ed emergenziali di primo livello per il miglioramento della qualità dell’aria come stabilito dal Piano Aria del Bacino padano e della Regione Lombardia. Le misure scattano esclusivamente quando i livelli di concentrazione di PM10 superano il valore di 50 μg/m3 per quattro giorni consecutivi. Le misure temporanee vengono attivate entro il giorno successivo a quello di controllo ovvero il martedì e il venerdì e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il blocco emergenziale è in vigore tutti i giorni, anche sabato e domenica e festivi infrasettimanali, dalle ore 8:30 alle ore 18:30. Poiché a Milano è attivo il provvedimento strutturale Area B le limitazioni temporanee alla circolazione dei veicoli inquinanti previste dal Piano Aria riguardano esclusivamente l’estensione anche al sabato e alla domenica e festivi infrasettimanali del blocco dei veicoli già soggetti a limitazioni per quanto riguarda il trasporto persone; sabato, domenica e festivi dalle 8:30 alle 12:30 per quanto riguarda i veicoli immatricolati trasporto cose.