Giorgio Mulè (F.I) “Un gruppo di falsari della democrazia, guidati da Conte, tiene in ostaggio l’Italia”

Un gruppo di falsari della #democrazia, guidati da Giuseppe Conte, tiene in ostaggio l’Italia. Sfornano riforme che calpestano i diritti e la #Costituzione, tengono sotto scacco il Paese che non cresce, perde posti di lavoro e mortifica la produzione industriale. Trascorrono le loro giornate in ridicoli litigi degni di un asilo nido più che del #Parlamento. Non c’è dignità né politica di alcun tipo a guidare tutto questo ma soltanto la fame, la sete e la conservazione del potere e delle poltrone che alimenta questa maggioranza di falsari.

Ancora una crisi industriale, ancora migliaia di lavoratori a rischio, ancora un governo incapace di dare risposte. Il trasporto aereo nazionale sta morendo: da un lato #Alitalia da anni tecnicamente fallita anche se continua a stento e con molti sacrifici dei contribuenti italiani a volare, dall’altro #AirItaly da oggi in liquidazione. Per quanto i mercati siano difficili e competitivi manca un governo che si occupi seriamente di una materia tanto delicata e complessa quale il trasporto aereo e che sia in grado di gestirne concorrenza e competitività allo stesso tempo. Pensavamo con Toninelli di averle viste tutte eppure ‘l’emorragia industriale’ non si arresta.

Giorgio Mulè di Forza Italia