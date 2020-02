Oscar Strano (F.I): con la collaborazione di Aler e regione Lombardia partono i lavori di riqualificazione in via Salomone

In via Salomone, grazie alla stretta collaborazione con Aler Milano e Regione Lombardia, stiamo facendo un grande lavoro. Il 2020 è l’anno dei lavori, già iniziati. A breve faremo incontri scala per scala con l’impresa per spiegare l’impatto dei cantieri e il dettaglio dell’intervento. Inoltre oggi è stata l’occasione per definire i tempi per la riparazione di una tubatura idrica del condotto principale che, negli ultimi mesi, ha creato notevoli disagi nella parte “alta” del caseggiato, generando scarsità di acqua nelle abitazioni. Aler era già intervenuta per arginare la perdita. Ora è in programma la sostituzione di un segmento di questa tubazione che comporterà la sospensione dell’acqua per un intera giornata poiché il guasto è consistente. I pezzi sono già stati ordinati e indicativamente tra una decina di giorni verrà effettuata la sostituzione.

Ma i dati più importanti su Salomone riguardano la sicurezza. In tre anni sono stati fatti molti interventi per recuperare alloggi occupati e permettere la loro assegnazione. Grazie al duro lavoro degli ispettori Aler e delle Forze dell’Ordine, oggi le Case Bianche hanno meno delinquenti e il clima è molto più sereno. L’attenzione rimane comunque alta e, certamente, l’impegno non muterà, anzi si intensificherà. Sono molto orgoglioso di quanto si sta realizzando. E mi riempie di gioia essere contattato da residenti di altri quartieri per emulare il “modello Salomone” anche in realtà diverse e lontane.

Post Oscar Strano (F.I)