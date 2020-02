Nuovo spreco di soldi pubblici per restringere Via Vincenzo Monti

Nuovo disastro viabilistico voluto da Sala e Granelli. Il tratto di Via Vincenzo Monti tra Piazza Virgilio e Largo V° Alpini è stato messo sotto sopra per realizzare niente popò di meno che un “corridoio veloce” e l’adeguamento delle fermate.

In pratica sono state create delle piattaforme rialzate in prossimità della fermata dell’1 e del 19. Fin qui tutto bene perché consentire a disabili e anziani di salire a bordo tram più agevolmente è cosa più che giusta.

Il problema è come è stato realizzato questo obiettivo, con la solita sciatteria progettuale e approssimazione tecnica. Più che fermate sembrano binari di una stazione, vista la lunghezza smisurata delle piattaforme (anche 80 metri). Stiamo parlando di fermate della linea 1 e 19 dove salgono pochi passeggeri, non di un nodo di interscambio con la metropolitana. Sono state usati dei mattoncini rossi stile “Brico” che stonano col quartiere liberty circostante.

Già visibili sono i danni alla fluidità del traffico e alla sosta. L’allargamento dei marciapiedi conseguente alle nuove fermate ha eliminato almeno 50 posti auto. Essendo allineate le fermate nei 2 sensi di marcia si sono formate delle strettoie che creano lunghe code in via Vincenzo Monti che invece prima non era congestionata. Auto e moto incolonnate devono per forza viaggiare su una corsia pericolosa con buche e binari. Le fermate sono rigorosamente posizionate prima e dopo i semafori. Questo farà rallentare anche i tram, conseguendo così l’esatto opposto dell’obiettivo che ci si riproponeva.

D’altronde questo è un film già visto in Via Ripamonti, Viale Corsica e Via Mecenate dove i residenti si sono ribellati.

Comunque il vero scandalo è che questo intervento fatto male avrà un costo di 2,6 milioni. Prelevati dalle nostre tasche. Molto più semplice è prevedere che i nuovi tram siano già predisposti per essere più facilmente accessibili.