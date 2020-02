Viale Forlanini, 49enne in manette per spaccio droga in alloggio erp

La loro base era un alloggio popolare in viale Forlanini a cui sono arrivate le indagini della Polizia che giovedì sera ha arrestato un 49enne per spaccio di stupefacenti, mentre un 20 enne è indagato in stato di libertà.

Gli agenti del Commissariato Città Studi, dopo una serie di pedinamenti e appostamenti, hanno bloccato i due mentre uscivano dall’edificio. Il più anziano è stato trovato con una bustina in cellophane contenente cocaina mentre il 20enne aveva con sé 0,5 gr. di hashish e 300 euro. Dalla perquisizione dell’appartamento i la polizia ha trovato altri 3,9 grammi di cocaina, 0,2 grammi di hashish, un bilancino di precisione, diversi telefoni di dubbia provenienza e vari documenti intestati a pluripregiudicati.

Entrambi gli uomini sono stati indagati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, il 49enne in stato di arresto mentre il 20enne in stato di libertà in quanto privo di precedenti.