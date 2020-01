Ristorazione in crisi a Milano? Chiudono ‘Al Mercato Noodle Bar’ e Ladurée, crisi per California Bakery

La politica di Sala vola, attrae, dà slancio. Così dice con convinzione chi osanna la cosiddetta “Nuova economia” che richiama multinazionali a gògò. E’ il modello Milano, bellezza, sprintoso, innovativo, rigorosamente green. E mai che si parli di chi è arrivato, con la speranza in mano, ma ha dovuto chiudere i battenti dell’azienda mandando a casa dipendenti e prospettive. Quanti ritornano al paese d’origine?

Un reportage di “Puntarella Rossa” sulla Ristorazione a Milano ci notifica gli ultimi dati. E parliamo di cibo. Relaziona “Pare proprio che il 2020 sia arrivato con un terremoto del fragile terreno della ristorazione di Milano e gli effetti sono evidenti. Chiudono realtà iconiche e di qualità come Al Mercato Noodle Bar, mentre una riorganizzazione totale, per salvarsi dal fallimento, attende California Bakery. Ma non solo il capoluogo lombardo dice addio a Ladurée e pare che le insegne Grom siano pronte a sparire.”

Nel dettaglio “Ladurée: stop Vetrine spente ed il cartello Affittasi là dove per anni Ladurée ha servito, a due passi dal Duomo, i suoi iconici macaron. È solo l’ultima delle chiusure che riguardano la pasticceria francese, che evidentemente a Milano è più percepita come un divertissement una tantum. Hanno tirato infatti giù la saracinesca anche La Pâtissérie des Reves, L’éclair de génie, Le Vrai.” E poi “California Bakery: fallimento e concordato preventivoDopo il fallimento della società madre, avvenuto il 17 dicembre 2019, quella che ha in carico i diversi ristoranti targati California Bakery (ovvero la C.B. Italysrl, con circa 150 dipendenti) ha chiesto di poter accedere al concordato preventivo per poter evitare il fallimento e provare a risanare la situazione. Un successo, quello delle bakery american style, che l’ha portata negli anni ad avere numerosi locali a Milano e non soltanto.”