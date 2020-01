Inaugurato il Cybersecurity Co-Innovation Center di Cisco al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Al Museo il Cybersecurity Co-Innovation Center di Cisco – Il primo centro di co-innovazione Cisco dedicato alla sicurezza informatica in Europa e il secondo a livello internazionale.

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci Via San Vittore, 2 E’ stato inaugurato il Cybersecurity Co-Innovation Center che Cisco Italia ha scelto di realizzare negli spazi del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, prima esperienza di questo tipo all’interno di un museo. Il nuovo Centro fa parte della rete mondiale dei centri di co-innovazione Cisco ed è il primo in Europa ad essere dedicato alla sicurezza informatica e alla privacy. Il Centro di Co-Innovazione ospita spazi dedicati agli sviluppatori e ricercatori, laboratori per lo sviluppo di soluzioni innovative, aree dedicate a incontri tematici e postazioni dimostrative. Nel Centro di Co-Innovazione si lavorerà su aspetti chiave della cybersecurity: la sicurezza dell’Internet delle Cose, la privacy e la sicurezza nei servizi dei cittadini, la protezione delle filiere di valore e delle infrastrutture nazionali critiche. L’obiettivo è creare e testare nuove idee e progetti sviluppati insieme alle aziende, le università e i partner tecnologici con una logica di innovazione aperta. In linea con le finalità del Museo di promuovere e diffondere la cultura scientifica e tecnologica contemporanea, coinvolgendo pubblici diversi e creando nuove modalità di dialogo tra cittadini e comunità scientifica, verranno sviluppate attività educative nei laboratori e workshop tematici che si svolgeranno nei weekend e durante eventi speciali, come Open Night-Notte Europea dei Ricercatori, festival Focus Live, Milano Digital Week, STEM in the City, ecc.

La realizzazione del Centro di Co-Innovazione negli spazi del Museo sarà l’occasione per gestire e promuovere programmi sull’innovazione tecnologica e in particolare sulla cultura digitale, che rappresenta uno dei temi principali del piano strategico della Fondazione per gli anni 2018-2023. Saranno sviluppate attività pubbliche di diversa tipologia, rivolte ad appassionati di tecnologie digitali, professionisti, famiglie, scuole e studenti universitari, sui temi delle reti e della cybersecurity, utilizzando e valorizzando le soluzioni tecnologiche, le demo interattive, l’expertise e le testimonianze dirette di Cisco. Il Museo diventerà una delle Cisco Networking Academy in cui si terranno corsi di formazione dedicati sia ai giovani, per creare know-how specializzato, che a coloro che già lavorano e desiderano riqualificarsi, acquisendo nuove competenze. Cisco donerà al Museo attrezzature tecnologiche a supporto di tutte le sue iniziative e lo inserirà nel suo progetto di responsabilità sociale “A Scuola di Internet” – in cui i dipendenti Cisco organizzano su base volontaria incontri rivolti a bambini e ragazzi dedicati all’uso sicuro e consapevole del web.