Circhi, Comazzi:”Legge esiste già. Governo giallorosso non la applica”

Il capogruppo Fi: favorevole ai circhi senza animali. I 5Stelle lombardi chiedano ai loro colleghi al Governo di attuare la norma. Milano, 28 gennaio 2020: “Per mie convinzioni di natura etica sono assolutamente favorevole ai circhi senza animali. In Comune a Milano stiamo andando proprio in questa direzione” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Resto però basito di fronte alla mozione dei consiglieri regionali del M5S, che di fatto chiedono alla Regione di recepire una proposta ignorata proprio dai loro compagni del Movimento che (assieme a Pd e Italia Viva) governano il Paese. Difatti – prosegue la nota – la legge che disciplina questa materia è la 175 del 22 novembre 2017 ma ad oggi, nonostante due esecutivi a trazione 5Stelle, nessuno è riuscito ad applicarla. Proprio in questi giorni in commissione Cultura al Senato è stata votata una risoluzione in materia. Insomma – riflette il capogruppo azzurro – siamo di fronte all’ennesimo paradosso a cui ci hanno abituato gli esponenti del M5S. A questi ultimi chiediamo di impegnarsi affinché i loro colleghi del Governo si limitino ad applicare una legge che già esiste emanando i decreti attuativi. Fino ad oggi – conclude – Pd e 5Stelle si sono rivelati inadempienti in materia di dismissione degli animali dai circhi, e ora cercano di scaricare il loro fallimento sulla giunta regionale. Qui nessuno è fesso: siamo tutti in attesa che il Governo giallorosso faccia il suo lavoro”.

