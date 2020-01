Oggi al Sempione “Ghe pensi MI” per la bellezza di Milano

Oggi al Parco Sempione il nuovo format di plogging. L’azione civica promossa dall’associazione onlus Retake, premiata dal Comune di Milano con la Civica Benemerenza lo scorso 7 dicembre. Una nuova iniziativa ispirata al benessere e al desiderio dei milanesi di prendersi cura del bene comune. Il progetto prevede l’unione della corsa leggera (jogging) con raccolta di micro-rifiuti (plogging up). Inoltre si propone di trasformare i micro rifiuti raccolti in un oggetto di arredo urbano da donare alla città. Si realizzerà in nove diversi parchi di Milano, uno per ogni Municipio, ogni quarto sabato del mese, fino al 24 ottobre 2020. Sotto la guida esperta di un Personal Trainer, si comincerà con un risveglio muscolare di gruppo, con dei consigli utili per una migliore coscienza del proprio corpo. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano, il Patronato della Presidenza di Regione Lombardia e il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (MiBACT). La partecipazione a Ghe pensi MI è gratuita con iscrizione sul sito.

