Via Amidani (Municipio 5): nessuna riqualificazione, ma abbandono e degrado (Video)

Nel nostro filmato potrete vedere quale è la situazione di oggi ( 2020 ) nei noti palazzi del fallimento Ligresti in via Amidani. Municipio5. Nonostante le tante speranze rivolte verso l’annunciata riqualificazione, ancora esistono fantasmi e clochard che popolano questi palazzi uffici in condizioni igienico / sanitarie allarmanti. Persone di nazionalità diverse (anche donne), imbruttite da questa situazione ai margini della vita civile, che hanno negli #ìespedienti e nei crimini l’unica speranza di esistere.

Qui della c.d Milanogreen non esiste nulla, non è mai arrivata, vi sono solo gli incendi e fuochi per scaldarsi e smaltire rifiuti di ogni tipo.

P.S. È dal 2016 che seguo questa vicenda (vedi servizi) 🤞🏻spero sia l’ultima volta per queste situazioni

#CityReport #TullioTrapasso #PaoloRusconi