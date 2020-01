Milano, 11mila domande, soprattutto online, per case popolari

Poco meno di 11mila domande (10.789 per l’esattezza) con una media giornaliera di 132 richieste: sono i numeri del bando per le case popolari nel Comune di Milano che si è chiuso a dicembre. Lo rende noto la Regione Lombardia.

“La maggior parte delle domande – ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – è arrivata tramite la piattaforma online, a testimonianza che il lavoro di semplificazione che stiamo facendo per snellire pratiche burocratiche che un tempo richiedevano molto tempo sta funzionando. Questa è la Lombardia che ho in mente: più semplice e più vicina al cittadino”.

Per l’assessore regionale alle Politiche sociali, Stefano Bolognini, si tratta “di un gran risultato”. A Milano sono attualmente disponibili 457 alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici, di cui 240 di proprietà Aler e 217 di proprietà del Comune di Milano. (ansa)