Comazzi: l’assessore Granelli inaugura…un pilomat. Ora abbiamo chiare le priorità di questa giunta.

“Questa mattina (ieri ndr) l’assessore Granelli ha indossato l’abito buono e – in virtù del suo importante ruolo in giunta – è andato a inaugurare…un pilomat. Sulle prime abbiamo pensato a una bufala, rilanciata online da qualche pagina satirica; purtroppo per noi, invece, è tutto vero, tant’è che per l’occasione è stata organizzata anche una festa di via” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “Iniziative come questa – prosegue l’azzurro – rivelano in maniera tragicamente evidente quali sono le priorità dell’assessore Granelli e della sinistra milanese. Da anni – continua – i cittadini segnalano all’assessore i disagi dovuti alle pessime condizioni del manto stradale, al folle numero di cantieri disseminati in ogni angolo della città, alle frenate improvvise di alcuni convogli della metropolitana, senza mai ricevere risposte soddisfacenti. Oggi – conclude – abbiamo capito che Granelli ha cose più urgenti a cui pensare”.

