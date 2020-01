“11 – 11 Stazione Porta Romana” (con Video)

A Milano è in discussione il piano di riqualificazione delle aree ferroviarie. Quale migliore occasione quindi, a 11 mesi dalla ns precedente visita per verificare come vanno le cose! Quindi eccoci in c.so Lodi alla stazione del passante ferroviario per un controllo… Vi anticipiamo che non è stato un piacere questo sopralluogo, molti dubbi riserva infatti la sicurezza dei passeggeri e della viabilità ferroviaria, per non parlare della Milano green che vista da qui è pura utopia, tra discariche e rifiuti di ogni genere. Particolare inquietante , i pernottanti che soggiornano nelle tende, sotto il tunnel delle banchine , e in alcune costruzioni , sono quelli sgomberati parecchi mesi a in un’altra parte dell’ area stessa (via Lorenzini) Insieme a Frank Diamond e Paolo Rusconi .

