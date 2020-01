La sinistra che odia la Verità. E Pansa.

Pansa non è uno storico, non ci sono le fonti. Ovviamente è una bufala, Pansa alla fine dei suoi libri ha sempre pubblicato la bibliografia. Che poi ricalca i lavori di Pisanò ed il Martirologio. Non ha una produzione, di per sé (ed anche qui ci sarebbe da discutere), originale. Pansa è, semplicemente, un divulgatore. Fine. Come lo sono gli Angela. Come lo è Barbero quando non parla di Medioevo. Il divulgatore può essere, in partenza uno storico, come Barbero o non esserlo, come gli Angela. Ma è un mestiere con delle regole. La prima delle quali è indicare cosa si sta divulgando. Le critiche vanno, quindi, mandate alla fonte. Lui può essere attaccato per soli due motivi: la scelta della ricerca storica cui si riferisce o il modo in cui la riporta. E su ambo i punti Pansa è in regola. Se la storiografia ufficiale ha voluto abdicare al suo ruolo scientifico, per servire messa in ginocchio all’altare della Rossa Chiesa del Comunismo il problema non è Pansa. Che si limita, lo ripetiamo, a riportare fedelmente le uniche fonti non agiografiche in materia. È uno storico? No. È un divulgatore. Vale meno per questo? No. Fine.