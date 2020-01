PETER PAN Teatro Manzoni il 25 gennaio ore 15,30

Teatro Manzoni – rassegna FAMILY 25 gennaioore 15,30 PETER PAN mini-musical

Un nobile inglese dall’aria strana, insieme ad un amico/nemico di vecchia data, racconta le vicende di Peter che perde la sua ombra nel tentativo di fuggire senza essere scoperto mentre ascolta di nascosto le fiabe che la signora Darling racconta ai figli. Tornato a casa Darling per recuperarla, non riesce ad impedire il risveglio della figlia più grande Wendy: la ragazzina aiuta Peter a riattaccarsi l’ombra. Venuto a sapere che Wendy conosce molte “storie della buona notte” la invita all’Isola Che Non C’è per far da madre adottiva ai ragazzi della sua banda, “i Ragazzi Perduti”. Wendy parte assieme a Peter alla volta dell’Isola. Il malvagio Capitan Uncino, saputo del ritorno di Peter, cerca, insieme ai suoi scapestrati pirati capitanati dal mozzo sempre ubriaco Spugna, di capire come fare a catturare il suo acerrimo nemico, colpevole di avergli fatto mangiare la mano da un coccodrillo. La gelosia di Trilli, l’amica fatina di Peter, dà l’opportunità al feroce Uncino di tendergli una trappola, ma l’eterno bambino ha la meglio sull’ira del Capitano. Trilli rischia di morire, ma l’affetto dei bambini e di Peter la riporteranno in vita. Ma chi è il nobile inglese che si vede nella storia chee decide di rimanere eterno bambino e di vivere la vita come emozione e avventura unica?

DURATA: 75 minuti

BIGLIETTI: Adulti € 15,00; Bambini fino a 14 anni € 11,00; Under 3 anni € 4,50

Info: Tel. 02 7636901 – Fax 02 76005471