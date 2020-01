Australia Stremata

Australia del Criket, del Surf, degli Open di Tennis, Australia degli spazi sconfinati, delle foreste, dei deserti senza fine, spezzata dalle fiamme, dal fumo soffocante dei bushfires, dalla strage dei Koala e dei canguri. Inevitabili incendi con impatto ambientale mai visto nel corso della nostra storia, clima arido, siccità devastante, sconvolgimento degli ecosistemi, divengono visione apocalittica e disvelamento di una verità caustica: il progressivo cambiamento climatico.

Fuochi estesi generano i piro cumulonembi, un fenomeno metereologico anomalo, un circolo vizioso che oscura il sole, propagando una eclissica luce arancione conformazioni nuvolose che danno origine a forti temporali, con raffiche di vento e fulmini che paradossalmente vanno ad aumentare le fiamme, liberando nell’aria pericolose emissioni di CO2.

Scenari cosmogonici di una nuova Era. Chi è colpevole del climatechange? Del global warming? L’uomo!

L’uomo che esercita un vero biocidio con influenza esacerbante sul clima e sull’aumento della temperatura.

Ma chi nega la responsabilità dell’uomo nel global warming, se il riscaldamento progressivo è iniziato nel 1850, dopo la rivoluzione industriale, chi sono i protagonisti della corrente negazionista sui cambiamenti climatici e riscaldamento globale del pianeta? Saranno forse le Big Company Petrolifere che investono miliardi di dollari per attività di lobbing e strategie di branding ? Saranno loro a screditare l’emergenza climatica neutralizzando le evidenze scientifiche? Intanto deforestazione, rischio idrogeologico, continuano ad uccidere il nostro pianeta, mettendo a rischio di estinzione specie vegetali e animali, mentre l’Australia brucia e il WWF emana il grido di allarme di un miliardo di animali morti nei roghi e 8,4 mln di ettari bruciati. Gli incendi continuano e piccoli marsupiali come opossum, koala, wombat e canguri gridano il dolore cercando il marsupio della loro mamma in cui potersi rifugiare. Aiutiamo gli animali per aiutare l’Australia.

Alcuni link per offrire sostegno all’Australia, dimostrando il nostro senso etico-morale nei confronti della natura.

https://www.wires.org.au/donate/emergency-fund

https://www.rspcansw.org.au/bushfire-appeal

Matilde Sardiello