COOP assume diplomati e laureati

Gennaio 2020: l’azienda cerca Addetti vendita, Capi reparto, Responsabili negozio….

La COOP, Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori, a gennaio 2020 effettuerà nuove assunzioni di diplomati e laureati che abbiano orientamento al cliente, predisposizione a lavorare in gruppo, dinamicità, flessibilità, intraprendenza, capacità di coordinamento di un piccolo gruppo di lavoro e saper organizzare il proprio reparto, da inserire presso i supermercati e gli ipermercati presenti in tutta Italia. Le figure ricercate sono: Addetti alle Vendite, che dovranno gestire tutte le attività operative all’interno dei punti vendita, accogliere i clienti e occuparsi dei diversi reparti; Allievi Responsabili di Negozio, i quali dovranno offrire assistenza alla clientela, gestire le merci e coordinare la squadra di collaboratori; Capi Reparto, che dovranno formulare gli ordini, allestire il banco, controllare la qualità, il confezionamento e la pesatura del prodotto e garantire il migliore servizio al cliente oltre a banconisti, panettieri, coordinatori, farmacisti e tante possibilità di stage. Chi entra a far parte di COOP viene inserito in … continua a leggere