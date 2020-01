Roberto Bolle And Friends al Teatro degli Arcinboldi

Fino a martedì 7 gennaio Roberto Bolle torna sul palco del Teatro degli Arcimboldi con un nuovo magico spettacolo: insieme a molte star della danza internazionale invita il pubblico in un viaggio fra le tante scuole e gli stili del balletto classico. Un’occasione imperdibile per vedere sullo stesso palco l’Étoile dei due mondi Roberto Bolle con star internazionali della danza, un vero e proprio viaggio attraverso la bellezza e la magia di questa forma d’arte. I Gala Roberto Bolle and Friends rappresentano un’opportunità culturale rara e di grandissimo prestigio, un viaggio imperdibile attraverso diversi stili e scuole differenti che suscitano emozioni sempre nuove.

