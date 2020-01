Riceviamo e pubblichiamo: “Sala Cattolico? Ma fateci il piacere!”

Si avvicinano le elezioni a Milano. Ecco quindi la grande stampa, massonica, radicale, paladina di un mondo senza etica, senza verità, senza Dio, senza princìpi e valori (che oscura perfino il Natale e la Pasqua pur di laicizzare e desacralizzare tutto) … scendere in campo a difesa di questa giunta di Milano che è l’emblema del mondo putrescente e “arcobaleno” in cui ci vorrebbero traghettare.

Però ci sono i “cattolici” da tenere a bada, e allora ecco Repubblica mobilitarsi per cercare di presentare Sala come un grande cattolico, che va a messa la Domenica, e che si strugge pure per non poter fare la comunione, poverino (colpa non dei suoi tre divorzi, ma della “cattiva” gerarchia ecclesiastica che non sarebbe abbastanza “cattolica” per consentirgli questo).

Ovviamente è tutta una costruzione ridicola. Specchietto per le allodole e per gli allocchi; per i quali il termine “cattolico” è solo una etichetta. Un vestito buono per tutte le stagioni. Una maglietta da indossare e per cui tifare. Ma senza alcun contenuto (che non può esistere nella testa vuota dei padroni del sistema mediatico). Per cui non ci sarebbe nulla di strano nel confezionare un “cattolico” che non ha nulla a che fare con la dottrina cattolica, e nemmeno con un minimo di coscienza e corenza umana. Un Beppe Sala appunto.

Uno che istituzionalizza i gay-pride, colora di arcobaleno pure la metropolitana, si allea con l’ abortista Netflix, sforna la “casa dei diritti” (ma sarebbe meglio dire… della ideologia) , con gli “sportelli-lgbt” e i “servizi per tutta la genitorialità possibile” e per le “famiglie arcobaleno”. Tifa per le DAT e l’ eutanasia. Non si fa scrupolo di allearsi elettoralmente con Marco Cappato, che porta in Svizzera la gente per farla morire avvelenata.

Uno che litiga perfino con i magistati per far registrare i bambini come figli di due mamme o due papà e che vuole le adozioni gay (alla faccia dei diritti dei bambini!).

Uno che briga (e, come dice lui… “coccola Milano”) per far arrivare a tutti i costi nella città meneghina la “convention del turismo LGBT”, con tutto quello che può portare una manifestazione del genere, non solo in termini di assurdità discriminatoria (le persone con certe tendenze sessuali adesso dovrebbero avere anche un turismo a sè stante? Sarebbe questa la “lotta alla discriminazione” che Sala & c portano avanti?), ma anche in termini di malattie sessualmente trasmissibili.

Uno che non si pone minimamente il problema delle migliaia di esseri umani uccisi con l’ aborto nei nostri ospedali, o tramite le pillole del giorno dopo, distribuite anche nei consultori; ma che si allea con i “Sentinelli di Milano”, provocatori al seguito di femministe e abortisti, in servizio permanente contro la libertà di opinione e di manifestazione (a meno che non sia la loro).

Un Sala che si compiace con writers e centri sociali pur di raccattare tutta la marmaglia possbile che lo possa votare alle future elezioni . Un Sala che ha il solo intento di portare soldi nel capoluogo lombardo, senz’ altra giustificazione che il denaro stesso. Insomma, cattolico sì. però solo secondo lo stereotipo di quelli che vorrebbero definire “cattolico” una banderuola che dà sempre ragione a tutti, pure al diavolo. Ma cattolico assolutamente no secondo un’ altra accezione, un po’ più seria.

E non perchè sia divorziato e risposato tre volte (questi sono fatti suoi e della sua coscienza privata), ma perchè un cattolico non può esaltare e foraggiare (coi soldi pubblici) comportamenti, leggi e filosofie di vita che cozzano non solo contro il catechismo della Chiesa Cattolica, ma anche con un vero principio di laicità: quello per cui le istituzioni non si schierano con le ideologie.

Gesù Cristo (il vero modello per i cattolici) è venuto a portare la spada e non la pace, tanto meno quella arcobaleno.

Angelo Mandelli