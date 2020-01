Epifania: circolazione durante gli eventi della Befana Benefica Motociclistica

ore 11:00

Concentramento ore 11:00 in piazza del Duomo dei gruppi storici in costume dei Re Magi e gruppi folkloristici.Dalle ore 11:45 il corteo prosegue in: via Torino, largo Carrobbio, corso di Porta Ticinese (breve sosta antistante le Colonne di S.Lorenzo), piazza S. Eustorgio dove la rievocazione storica terminerà.