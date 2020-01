Un sindaco green fa abbattere 37 alberi per dare spazio al cemento. Inutili le proteste

Qualcuno crede ancora alle promesse green, alle intenzioni green, a un Sala parolaio green? Qualcuno crede ancora ad una politica partecipata, al rispetto della volontà dei cittadini milanesi da parte di un Sindaco decisionista, autoreferenziale per il quale green si identifica con l’ennesima pista ciclabile? La sua Giunta obbedisce, approva anche le schifezze comportamentali, la radicale avversità alla volontà popolare, i suoi propositi inamovibili. E così il Sindaco che ha promesso come priorità l’ambiente, alle 7 del mattino ha dato esecuzione all’abbattimento di decine di piante nella zona di Città Studi. Sono stati tagliati 35 alberi, con un picchetto di poliziotti che difendevano le motoseghe. Sala campione di dialogo esercitato con maestria (a suo dire) a livello internazionale liquida la rabbia dei residenti, delle associazioni ambientaliste, degli studenti e dei docenti del Politecnico, con la rudezza di chi non accetta opinioni diverse dalle sue e su Istagram annuncia «30 alberi, è vero. Necessario per nuovi spazi per il Politecnico. Vogliamo le università, vogliamo 30 alberi, vogliamo tutto». Meglio il cemento, insomma, meglio di un parco che vive, accumula ricordi, ha l’anima della storia. Dei circa 140 alberi presenti nel parchetto, ne vengono sacrificati 57: platani, pioppi, magnolie, un raro albero di Giuda, portatori di memorie, immagini, punto di riferimento nei giorni pieni di sole. Non canteranno più il loro inno alla vita. Muoiono contro la volontà di chi li amava ed è un episodio davvero triste.

