Aperta un’inchiesta sull’aggressione di Capodanno ai pompieri in via Gola

È stata aperta un’inchiesta per scoprire l’identità dei delinquenti che vigliaccamente la notte di Capodanno hanno accerchiato e preso a bottigliate i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano mentre erano intenti a spegnere un incendio appiccato tra i rifiuti accatastati tra via Gola e via Pichi.

Il quartiere negli anni si è trasformato in un fortino della criminalità e pare che la responsabilità del rogo sia proprio di alcuni abitanti abusivi della zona. Gli stessi vigili del fuoco hanno raccontato” Ci hanno accerchiato, tirato bottiglie e rubato le chiavi dell’autopompa, non permettendoci di fare il nostro lavoro. Solo l’intervento delle Volanti della polizia e una botte a supporto ci ha permesso di spegnere l’incendio di rifiuti buttati in mezzo alla strada”.

Il pm di Milano Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo, coordinerà l’inchiesta partendo dal rapporto degli investigatori che a giorni arriverà sul suo tavolo. Ai vandali potrebbero essere contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi improprie, dato che dai video emergerebbe che alcuni appartenenti al gruppo degli aggressori avrebbero sparato colpi di pistola a salve.