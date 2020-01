Milano, scatta il blocco del traffico: De Pasquale “Dati centraline smentiscono retorica green della giunta”

“Nonostante 8 anni di proclami green Milano è la città più inquinata della Lombardia, dove pure l’inquinamento è in diminuzione. Lo sforamento delle soglie consentite dalla UE si è verificato per 75 giorni nonostante Area B / Area C e le innumerevoli limitazioni al traffico . Solo le continue precipitazioni di novembre e dicembre hanno attenuato il dato. Infatti appena smesso di piovere, nei giorni festivi post natalizi con traffico inesistente le polveri si sono alzate a causa dell’inquinamento prodotto dagli impianti di riscaldamento” ha affermato in una nota il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale. “Ancora una volta i numeri delle centraline smentiscono la retorica green della Giunta – ha proseguito De Pasquale -. I dati certificano l’errore di Sala e Granelli. Aver concentrato tutte le misure contro il traffico auto, in maniera vessatoria e classista, trascurando l’inquinamento prodotto dalle caldaie ha prodotto risultati risibili rispetto allo sforzo economico del Comune e ai sacrifici sostenuti da imprese e lavoratori”.

Dunque ancora una volta per Milano torna l’incubo inquinamento e scattano le misure previste dall’accordo Aria sottoscritto da Apa, comuni e regione Lombardia, che comprendono blocco del traffico e altre limitazioni.

I valori di Pm10 nell’aria hanno infatti superato da 6 giorni la soglia massima consentita di 50 microgrammi per metro cubo. Si è iniziato il 27 dicembre con 53.3, salendo via via fino ai 61.5 dell’ultimo giorno dell’anno. Ma il giorno peggiore di tutti è stato senza dubbio il 1 gennaio 2020, con un incredibile 145.6 di Pm10, causato anche dai fuochi d’artificio di Capodanno.

Da oggi, 3 gennaio, entrano quindi in vigore le limitazioni previste dal 1° livello del protocollo. Tra le misure più severe quelle sulla circolazione delle auto, che imporranno una sorta di blocco del traffico.

I veicoli Diesel euro 4 non potranno circolare tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30,

gli Euro 0, 1, 2 e 3 invece saranno fermi dalle 7.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì e dalle 8.30 alle 18.30 nei sabati e nei festivi per le auto private e dalle 8.30 alle 12.30 per quelle commerciali.

Stop alle benzina Euro 0 dalle 7.30 alle 19.30 nei giorni da lunedì al venerdì.

Inoltre, scatta il divieto di “sosta con il motore acceso per tutti i veicoli, di riscaldamento domestico a legna non efficiente, di accensione fuochi” e di avere una “temperatura superiore ai 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali”.

In quali comuni

Le limitazioni saranno attive in tutti i comuni superiori ai 30mila abitanti e in quelli che volontariamente hanno aderito al protocollo.

Il sito della Regione ne ha comunicato l’elenco completo: Milano, Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano.