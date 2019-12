Grazie a “Retake” e al suo senso civico (video)

Milano ringrazia “Retake” e le sue attività per dare ordine, pulizia, decoro alla città. Scrivono su facebook “È stato un lungo cleaning per il centro della nostra amata città: Piazza della Scala, Piazza Duomo e lungo via Dante fino ad arrivare a Cordusio. Nati spontaneamente da alcuni nostri volontari, questi “piccoli” interventi di ripulitura non hanno solo reso più bella Milano, ma hanno aiutato a trasmettere quel bel messaggio civico che Retake diffonde da più di tredici anni. Sentirsi dire “complimenti” dai passanti e dagli stranieri è una bella sensazione: non tanto perché ci hanno stretto la mano, ma perché, facendolo, si sono uniti alla nostra “rivoluzione gentile”! Con questo “Epic Cleaning” del Lido di Milano, chiudiamo le attività di questo splendido 2019 per dare il benvenuto al 2020: auguri a tutti voi, cari amici, che sia un nuovo anno pieno di bellezza e magia!”

